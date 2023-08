Zeven mensen aangehouden op laatste dag Dutch Grand Prix

In Zandvoort zijn zondag zeven mensen aangehouden op de laatste dag van de Grand Prix. De aanhoudingen werden verricht voor het stelen van fietsen of scooters en verstoring van de openbare orde.

Volgens de politie waren alle aanhoudingen buiten het terrein van het circuit. Vrijdag werden twee mensen aangehouden in Zandvoort, zaterdag vijf. De politiewoordvoerder zegt dat het raceweekend rustig is verlopen, met zo'n 300.000 bezoekers in totaal.

Afbouw

Het circuit zelf is nog zeker twee weken dicht voor de afbouw van het evenement. Op maandag 11 september kunnen bezoekers er weer terecht. Het circuit ging half juli al op slot voor de opbouw van de Grand Prix. Max Verstappen won de race gisteren voor het derde jaar op rij.