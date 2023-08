Als enige Zandvoorter is Ties (8) fan van Japanner Tsunoda: 'Door Max is het saai'

Het huis van de Ties Weijers valt wel op in Zandvoort. Zijn woning in de badplaats is niet zoals bijna alle andere gevels versierd met oranje Max Verstappen vlaggen. Bij Ties hangt een Japanse vlag. De achtjarige is zo'n grote fan van de Japanse coureur Yuki Tsunoda dat zijn huis bijzonder is versierd.

Ties is geen fan van Max Verstappen en hij heeft daar een goede reden voor. "Door Max is de Formule 1 eigenlijk een beetje saai geworden, want hij wint toch altijd. Dat is helemaal niet meer spannend", aldus Ties.

Vanwege zijn voorliefde voor Japan koos de jonge Zandvoorter om Yuki Tsunoda te gaan volgen. Maar dat is niet de enige reden. Ties: "Hij is een heel goede autocoureur, vooral in het verdedigen en dan schiet hij er in een keer langs. Dat is heel knap."