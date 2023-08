"F*ck, die pijn": Jeroen houdt met tattoo het racegevoel voor altijd vast

Tattooshop Boomink zit strategisch op de route van het circuit naar de café's in het centrum van Zandvoort. En een kleine tattoo is snel gezet. Richard kiest voor een finishvlag, Romano heeft 33 op zijn bovenarm laten zetten. En nee, niet nummer 1 waarmee Max Verstappen dit jaar over het circuit racet. "Met 33 is hij begonnen, dus dat blijft altijd."

Voor altijd

Een vriendengroep uit Groningen laat het getal 100 tatoeëren, omdat dat voor hen een speciale lading heeft. Maar dat Max Verstappen 100% heeft gegeven in de kwalificatie, geeft de tattoo extra betekenis. "Het zijn wel meer circuit-tattootjes", weet eigenaar Ferry Boom. Hij heeft een speciale aanbieding dit weekend, want hij weet dat fans graag het gevoel van een bijzondere dag vast willen houden.

Ook Jeroen kiest voor een circuit-tattoo. "Dan kan ik aan mijn zoontje laten zien waar ik zat", vertelt hij in onderstaande reportage.