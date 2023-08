Alles om er bij te zijn: Vader Sas gaf maar liefst 12.500 euro uit aan kaarten Dutch Grand Prix

De familie Sas uit het Gelderse Dreumel zit met een grote glimlach op de gezichten in de trein naar Zandvoort. Ze gaan met zijn allen naar de Grand Prix op het circuit. Vooral vader Sas is 'lijp' van de Formule 1.

"Ja, manlief is helemaal lijp van de Formule 1", lacht moeder Sas. "We gaan gezellig met dochters, neef en opa naar de race. Als er Formule 1 is, wordt het weekend daar helemaal op afgestemd."

"Ik ben autogek", bevestigt vader Sas. "Dus dat vind ik leuk, heel leuk. Daar komt het vandaan." Eén van de tienerdochters van het stel kijkt toch wat somberder voor zich uit. "Ik heb er helemaal niks mee, maar ik kijk wel altijd mee. Ik kijk dan voor mijn vader, want die is er zo fan van. Ik vind het wel leuk om een keertje iets voor hem te doen."

12.500 euro

De weersvoorspellingen voor vandaag zijn niet al te best, weet de dochter. "Ik haat regen en ik ben moe. Maar toch heb ik er wel een beetje zin in. Toch wel."

"Dat moet ook wel", lacht moeder. "Kan ook niet anders, ze is ermee besmet. We zitten bij de Tarzanbocht." Vader vult aan: "Dit is het derde en laatste jaar waarvoor we kaarten hebben. Ik had me het eerste jaar voor alle kaarten ingeschreven en meteen voor drie jaar. Ik heb toen 12.500 euro uitgegeven aan kaarten. Maar nu zijn ze op."