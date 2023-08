Mysteryland danst dit weekend op de groene stroom van buurman Jos

"We krijgen straks 120.000 gasten in onze achtertuin", vertelt Jos enthousiast tegen NH. "Natuurlijk ben ik enorm trots dat ík ze van stroom mag voorzien." Acht kilometer aan kabels onder het festivalterrein zorgt er dit weekend voor dat de stroom op de juiste plek terecht komt.

Het is namelijk het eerste grote festival in Nederland dat op vaste, lokaal opgewekte groene stroom draait. De 1.400 zonnepanelen die onder andere de verlichting, dj-booths en speakers op ieder podium draaiende houden, liggen op het dak van de opslag die hij verhuurt. Door die groene energie bespaart Mysteryland 60.000 liter diesel waar de aggregaten normaal op draaien.

De nieuwe installatie was een flinke investering die volgens festivalorganisator Maarten van 't Veld van ID&T niet mogelijk was geweest als de gemeente Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude niet hadden meebetaald. Een groot evenement als Mysteryland blijft belastend voor het milieu, maar de organisatie wil ieder jaar weer een duurzame stap zetten.

"Op zes plaatsen naast de podia komen die kabels omhoog in een put", legt directeur Andrea van de Graaf van Tegenstroom uit. Dat lokale energiebedrijf is de aanjager van het project. De stroom wordt in een container naast de podia omgevormd van middenspanning tot laagspanning. Stroomkabels die uit die container komen, gaan rechtstreeks naar het podium zodat sterren als Hardwell hun hits kunnen draaien.

"We zijn een partij en festival die een enorme invloed heeft op een hele grote doelgroep en daar willen wij een positieve bijdrage aan leveren", licht Van 't Veld de drijfveer achter de wens om zo duurzaam mogelijk te zijn toe.

Hij geeft voorbeelden van de stappen die het festival al heeft gezet: "Voor artiesten werken we met elektrisch vervoer en we ontmoedigen het jetverkeer van artiesten. Wat betreft afval hebben we een hele reeks aan maatregelen. Zo zit er statiegeld op de bekertjes en zijn alle patatzakjes, hamburgerservetjes en houten vorkjes composteerbaar."

Dit jaar staat voor de zekerheid nog een dieselaggregaat naast ieder podium, maar dat wordt alleen in geval van nood ingezet. Festivalgangers laden zelfs hun telefoons dit weekend op met de groene stroom van Jos.

Niet honderd procent

"De enige reden dat we niet de honderd procent halen is omdat het terrein zo ongelooflijk groot is en Mysteryland ook op uithoeken van het terrein leuke dingen wil doen op bijvoorbeeld kleine podia. Dan haalt het elektriciteitsnet het niet", legt Andrea uit. Op die plekken staan aggregaten die op biodiesel draaien of batterijen.