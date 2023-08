'Langzamer dan stapvoets', maar eerste tramrit door Uithoorn ooit is een feit

Op een trambestuurder na was de tram leeg: het ging namelijk om een testrit, waarvan er de komende tijd nog vele zullen volgen. Deze eerste testrit, van het opstelterrein bij de halte Amstelveen Westwijk tot aan de halte Uithoorn Centrum, is in ieder geval zonder problemen verlopen. "Een hoogtepunt voor de vele betrokkenen", aldus het projectteam.

Eigenlijk had de eerste test eind juni of begin juli al moeten plaatsvinden, erkent omgevingsmanager Marije Mooij. Dat de eerste testrit pas vandaag - dus twee maanden later dan gepland - is gereden, wijt ze aan enkele 'onvolledige tests' en de 'zomerperiode'.