Klingelingeling: campagne moet Uithoorn bewust maken van risico's onbekend tramverkeer

Posters, lespakketten en advertenties: voordat passagiers met de Uithoornlijn tussen Uithoorn en Amsterdam kunnen reizen zijn we een jaar verder, maar Uithoornaars worden de komende tijd al wel bewust gemaakt van de aanwezigheid én risico's van de trams in hun woonplaats.

Dat die campagne van het Amsterdamse GVB uitgerekend nu begint, is geen toeval. Afgelopen week zijn namelijk de rails, de bovenleiding en de stroomvoorziening van de Uithoornlijn op die van de Amstelveenlijn aangesloten. Daarmee is de testfase ingegaan, wat betekent dat Uithoornaars vanaf deze week trams kunnen tegenkomen in hun woonplaats.

Stapvoets

De eerste gloednieuwe 15G-trams (van Spaanse makelij) zullen eind deze maand en begin volgende maand 'stapvoets en langzamer dan stapvoets' over het vijf kilometer lange tracé rijden, vertelt omgevingsmanager Marije Mooij. "Omdat het voor het GVB ook een spannend moment is, is niet wenselijk bekend te maken wanneer dat exact zal zijn."

Met de eerste ritten test het GVB onder meer of de pantograaf (de haak op het dak van de tram) over het hele traject goed contact maakt met de bovenleiding. "Maar ook of alles past. Het is natuurlijk wel uitgetekend, maar we willen het ook in de praktijk testen. Daarom zal er een aantal medewerkers met de tram meelopen."