Vanaf eind juni trams op Uithoornlijn, maar nog wel alleen testritten

Hoewel de Uithoornlijn pas over ongeveer een jaar in gebruik genomen wordt, zullen er deze zomer toch al trams te zien zijn. Het gaat om testritten.

Van eind juni tot eind juli wordt met een dertig meter lange tram stapvoets het hele spoor afgereden. Op deze manier wordt de pantograaf, waarmee de tram contact maakt met de bovenleiding, gecontroleerd en wordt gekeken of de tram wel langs de perrons kunnen.

Daarna rijden er vier weken geen trams. In die tijd kunnen er eventueel problemen worden opgelost die in de eerste testperiode aan het licht kwamen. Vanaf eind augustus volgen er nog zes weken lang testritten en in oktober en november kunnen er weer werkzaamheden plaatsvinden als dat nodig is.

Tussen december 2023 en januari 2024 wordt het tramsysteem van de Uithoornlijn in zijn geheel getest, inclusief de aansluiting op alle centrale systemen van het GVB. Vanaf half februari 2024 vinden er opleidingsritten voor de trambestuurders plaats en wordt de dienstregeling getest.