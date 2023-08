Ondernemer dreigt Larense panden wit te schilderen na akkefietje met gemeente

Pandeigenaar Michael van de Kuit dreigt de gevels van al zijn Larense panden wit te schilderen. Dat wil hij doen als 'statement' als hij gelijk krijgt in het getouwtrek over het wit schilderen van de winkel van Mr. Marvis, één van zijn panden. Volgens de gemeente Laren had Van de Kuit daar een vergunning voor moeten aanvragen, maar daar is hij het niet mee eens. Uiteindelijk lijkt hij nu alsnog gelijk te krijgen.

NH Nieuws

De zaak kwam aan het rollen toen gemeenteraadslid Karel Loeff (Larens Behoud) aan de bel trok over het wit schilderen van de pasgeopende winkel van Mr. Marvis, het oude ING-kantoor aan de Sint Janstraat. Het raadslid was benieuwd of er wel een vergunning was afgegeven voor het 'witten'. Dat blijkt niet het geval: volgens de gemeente Laren had Van de Kuit geen toestemming om het pand wit te schilderen en was dat in strijd met de zogeheten omgevingsvergunning. Van de Kuit moet daarom volgens de wethouder alsnog een vergunning aanvragen of het pand terugbrengen naar de originele staat.

"Als ik vrij ben om gebouwen wit te schilderen, moet ik dat kunnen doen" Michael van de Kuit

Dat stuit Van de Kuit tegen de borst. Volgens hem heeft hij juist een 'belangrijke bijdrage geleverd aan het winkelbeeld van Laren'. Van de Kuit stelt daarnaast dat het onzin is dat hij daar een vergunning voor heeft moeten aanvragen. Dat juist zijn pand nu onderdeel van discussie is, noemt Van de Kuit 'volstrekte willekeur' en 'cherry picking', zo schrijft hij in een mail aan raadslid Karel Loeff die hij heeft doorgestuurd naar NH. "Maar wat roepen zonder gedegen onderzoek. Wilt u mijn bedrijf in een kwaad daglicht stellen?", schrijft hij. Van de Kuit wijst naar een ander pand, aan de Naarderstraat, waarvan de gevel ook kortgeleden wit geschilderd is. "Heeft u daarover ook vragen gesteld in de raad?" Vijftig witte winkels Als de gemeente gaat handhaven en Van de Kuit gaat dwingen een vergunning aan te vragen of het pand weer terug te brengen naar hoe het was, dreigt hij te gaan onderzoeken of andere pandeigenaren ook een vergunning hebben moeten aanvragen. Zijn pand is namelijk niet het enige winkelpand waarvan de gevel wit geschilderd is. Hij heeft alle witte gevels geteld en komt op meer dan vijftig witte winkels. Hij vraagt zich hardop af of al die eigenaren een vergunning hadden. Als hij gelijk krijgt, dreigt hij ook zijn andere panden wit te schilderen. Van de Kuit is onder meer eigenaar van Suitsupply en La Place. "Dat zou ik doen als statement dat je niet alles kan zeggen. Als ik vrij ben om gebouwen wit te schilderen, moet ik dat kunnen doen", schrijft hij aan Loeff. "U mag daar wat van vinden, maar dan moet u ook consequent zijn en deze regel voor eenieder laten gelden en niet alleen voor mij. De gemeente dient te handelen volgens het gelijkheidsbeginsel. Voor alle gebouwen in het beschermde dorpsgezicht moeten dezelfde regels gelden."

Laren door het stof: vergunning toch niet nodig De kwestie lijkt uiteindelijk met een sisser af te lopen: Van de Kuit heeft vanmorgen een brief ontvangen van de gemeente Laren, waar in het terugkomt op haar eerdere standpunt. NH is in het bezit van die brief. Laren heeft de kwestie nogmaals onderzocht en stelt dat Van de Kuit inderdaad gelijk heeft: een vergunning aanvragen voor het wit schilderen van het pand was echt niet nodig. De gemeente laat hem weten dat er - omdat het wit schilderen dus legaal was - er ook niet gehandhaafd gaat worden. De kous lijkt daarmee af. Al laat Van de Kuit weten het dossier wat hem betreft pas te sluiten als er ook een excuus volgt vanuit de politiek. Laren laat verder weten alleen op te treden als een gevel in een dusdanig opvallende kleur wordt geverfd dat het echt te gek wordt. Wit is niet zo'n opvallende kleur. "Gelet op de kleur die is gebruikt en het gegeven dat er meerdere panden wit zijn geschilderd in het centrumgebied, is het college van mening dat er hier geen sprake is van een zodanig exces", laten burgemeester en wethouder weten aan de gemeenteraad.

Meer gedoe Het getouwtrek met de gemeente Laren is niet de enige kwestie van Michael van de Kuit in onze regio. De vastgoedeigenaar is in 't Gooi ook eigenaar van onder meer Speelpark Oud Valkeveen en Golfbaan Naarderbos. De golfbaan ligt er al jaren verloederd bij na een faillissement dat volgde op een discussie met de gemeente Gooise Meren over de bouw van een clubhuis. Er wordt nu al jaren gesproken op de golfbaan weer te openen, maar dat proces duurt lang en zou Van de Kuit naar eigen zeggen miljoenen gaan kosten. Hij trekt daarom de stekker eruit, vertelde hij gisteren aan NH.