Eemnessers blij met hangplek jongeren buiten het dorp, overlast werd teveel

Op het plein en bij het skateveldje tegenover het centrum is ook sprake van drugsoverlast en worden kinderen aangesproken om drugs te kopen of te dealen. Naast de troep, de drugs en de ‘gewone’ overlast is een triest dieptepunt van het vandalisme is dat kort geleden door onbekenden op het dak van het centrum brand is gesticht, waardoor een kostbare herstel operatie uitgevoerd moest worden.

Bij het jongerencentrum aan de Noordersingel in Eemnes, direct gelegen naast het Huis van Eemnes, is de laatste tijd meer overlast door hangjongeren. Zo zorgen pubers voor overlast door de oplaadplekken die voor fietsen bedoeld zijn te gebruiken voor hun telefoon en zitten ze veel onder het afdak van het Huis van Eemnes, omdat ze daar gratis van de wifi gebruik kunnen maken. Als gevolg ligt er een enorme bende aan zwerfafval.

Jacob Jan Jansen, penningmeester van het Huis van Eemnes ziet de jongeren liever vertrekken naar het ‘buitengebied’. Hoewel er een hangplek bij het jongerencentrum is, naast het Huis van Eemnes, en zelfs een skateveldje waar de jeugd zich kan vermaken, leveren beide plekken ‘gedoe’ op van jeugd die, in wisselende samenstelling, tot de harde kern van zo'n dertig Eemnesser vandalen behoren.

Een aantal mensen vertelt dat zij momenteel inderdaad overlast ervaren van onder andere drugs gebruikende en dealende jongeren die zich rondom het Huis van Eemnes en het skateveldje ophouden. Nu het zomer is zomer is, valt het nog mee maar zodra de vakantie voorbij is, zal de overlast weer zal toenemen, is de verwachting.

Buitengebied

Om het vandalisme en de overlast nu in te dammen is dus besloten een hangplek buiten het dorp aan de Te Veenweg Zuid te plaatsen. Deze moet begin oktober geplaatst en feestelijk geopend worden. Het idee is dat daar niemand last heeft van elkaar en de jongeren hun eigen gang kunnen gaan.

De hangplek is een huisje met zonnepanelen op het dak. Jongeren kunnen in en bij het huisje van wifi gebruik maken en ze kunnen er zelfs ter plekke hun telefoon opladen. Dat laatste valt nog wel te bezien, omdat het huisje op een plek met heel veel bomen komt te staan, waardoor zonlicht schaars is.

Zelf gekozen

De locatie, een paar honderd meter van bedrijventerrein Zuidpolder, is wel een eindje van het centrum. Op de vraag of dit niet te ver is voor jongeren, antwoordt Sanne Rosendaal van Versa Welzijn dat jongeren hier juist zelf voor gekozen hebben. De jeugdraad in Eemnes heeft haar achterban geraadpleegd en zou de plek buiten het dorp als beste hebben aangemerkt.

Om de stemming in het dorp te peilen ging NH Gooi de straat op en sprak met Eemnessers over de hangjeugd en de bijkomende overlast. Het is afwachten of het vanaf oktober rustiger wordt rondom de huidige hangplekken maar het lijkt er in elk geval op dat bijna iedereen blij is met de komst van het ‘puberhuisje’ buiten het dorp.