Eemnes trekt stekker uit gymbus voor scholieren: 'Geen taak voor de gemeente'

Het is na de zomervakantie over en uit met de pendelbus die Eemnesser scholieren van de De Zuidwend en Mariaschool naar de gymles brengt. Dat heeft de Eemnesser gemeenteraad besloten, tot teleurstelling van de ouders. De Eemnesser politiek vind het genoeg geweest, omdat het vervoer naar de gymlocatie geen gemeentelijke taak is.

Ouders en scholen hadden eerder al een beroep gedaan op de politiek om de gymbus toch voort te zetten. Terwijl het voorstel van wethouder Mirjam Havinga aan de raad luidde om nog eens drie schooljaren door te gaan, pleitten de school en de ouders juist dat de bus voor altijd moet blijven rijden.

Die jaarlijkse investering van de gemeente van 33.560 euro is eigenlijk een investering in onderwijs. In plaats van veel tijd te verspillen aan de voet- of fietsreis die twee keer per week gemaakt moet worden naar het Huis van Eemnes is er door het gebruik van de bus meer tijd voor bijvoorbeeld taal en rekenen. Op jaarbasis zijn dat uren extra onderwijs. Daarnaast is het met de bus ook veiliger.

Vooral een gunst

Maar de raad heeft een unaniem ander oordeel. Vervoer regelen om leerlingen naar het gymlokaal te brengen is geen wettelijke taak van de gemeente. Dat Eemnes dik 3,5 jaar terug dit geregeld heeft voor de school aan het Vierkante Bosje is vooral een gunst geweest. De gemeente had toegezegd om met een passende oplossing te komen. Drie jaar geleden besloot de raad de gymbus voor drie schooljaren te laten rijden.

Dat had alles te maken met de sloop van sport- en ontmoetingscentrum De Hilt aan de Hasselaarlaan. Twee jaar geleden is het Huis van Eemnes de plek waar de basisscholieren hun bewegingsonderwijs krijgen. Voor de leerlingen van De Zuidwend en Mariaschool is de trip naar de Noordersingel flink langer dan voorheen.

Geen veiligheidsissues

Geen enkele partij was te porren voor verlenging van de gymbus voor de komende drie jaar. "We gaan niet nog eens drie jaar verder. Dat is een soort permanente gedoogsituatie", klonk gisteravond in de raadszaal.

Wat de politiek betreft, is het echt genoeg geweest. Daar waren alle vijf fracties het over eens. De gemeente hoort dat vervoer niet te regelen, daar komt nog bij dat er geen veiligheidsissues zijn op de route en Eemnes houdt hiermee ruim 100.000 euro op zak. Gezien de financiële moeilijke tijden die eraan komen, is dat mooi meegenomen.

Weinig tijd

De wethouder probeerde de raad nog over te halen om de gymbus tot eind 2023 te laten rijden. Het is nu al eind mei. De zomervakantie staat snel voor de deur, wat weinig tijd betekent voor de school om iets anders te regelen. Maar ook voor deze verlenging tot aan de kerstvakantie voelde de raad niets.

Als de school nog met een briljant idee op de proppen komt, dan mag zij zich uiteraard weer melden en dan kijkt de raad naar dit voorstel. De bal ligt wat de politiek betreft nu in de hoek van De Zuidwend en Mariaschool. Maar wat een goed alternatief is, blijft de vraag nadat de gemeente samen met de school al veel oplossingen heeft onderzocht, maar waarvan er geen één beter of goedkoper was.