Gooise 'doorstroommakelaar' blijkt vooral goed gezicht te zijn van woningcorporatie

Of de Gooise wooncoaches hebben kunnen helpen om meer mensen te laten doorstromen op de woningmarkt is niet hard te maken, maar deze 'doorstroommakelaar' is wel degelijk gewenst. Dat is de conclusie na een evaluatie. Niet alleen kan de wooncoach de huurders op diverse vlakken helpen of van informatie voorzien een belangrijk voordeel is dat zij de woningcorporatie 'een gezicht' geven aan huurders die zij normaliter niet of nauwelijks spreken.

In 2019 totaal telde 't Gooi meer dan 9.700 sociale huurwoningen met daarin één of meerdere huurders van 65 jaar en ouder. Over de hele linie zijn bij 9.100 adressen de wooncoaches per brief onder de aandacht gebracht. Zo'n zeshonderd woningen zijn niet aangeschreven. Dat heeft te maken dat bepaalde complexen op de nominatie stonden voor renovatie of verbetering.

Uit de regionale cijfers blijkt dat de wooncoaches 549 gesprekken hebben gehad, meestal na aanleiding van de brief. De rekensom leert net dat net iets meer dan 6 procent van alle aangeschreven 65-plussers gereageerd heeft. In de periode na corona, die niet binnen de evaluatie valt, zijn er nog eens 149 gesprekken gevoerd. Daarmee komt het aantal ongeveer op zevenhonderd uit.

Moeilijk vast te stellen

Uit het rapport blijkt dat er 146 verhuizingen zijn geweest onder de mensen die met een wooncoach hebben gesproken. Maar het is moeilijk vast te stellen in hoeverre het wooncoachgesprek daar een duidelijke stempel op heeft kunnen drukken. Dat komt doordat de ontvangst van de sleutels van de nieuwe woning gemiddeld een jaar na het onderhoud met de 'doorstroommakelaar' was.

Het vinden van een passende woning voor ouderen biedt veel voordelen. Vaak wonen zij al heel lang in groot huis; een eengezinswoning met inmiddels de kinderen al uit huis. Dat leidt tot scheefgroei. Veel 65-plussers willen best verhuizen en kleiner gaan wonen, maar het is moeilijk om een andere woning te vinden. De meesten willen in de eigen buurt blijven wonen en zeker niet nog eens duurder uit zijn. In de huidige woningmarkt is dat een crime, al zijn de Gooise gemeenten wel bezig om meer woningen voor doelgroepen, waaronder senioren, te gaan bouwen.