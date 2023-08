Verdachte dodelijk ongeluk met sportauto in Opmeer wil rijbewijs terug: "Stomme fout gemaakt"

Of hij zijn rijbewijs terug mag? De 24-jarige J.R. uit Kreileroord deed vandaag opnieuw zijn verzoek voor de rechtbank in Alkmaar. R. knalde afgelopen april met zijn sportauto tegen twee bomen op de Opmeerderweg in Opmeer. Zijn bijrijder en vriend, een 29-jarige Rotterdammer, overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. R. geeft toe een stomme fout te hebben gemaakt: "Ik reed te hard en roekeloos."

Dodelijk ongeluk Opmeerweg - Inter Visual Studio

Goed verzorgd en kalm zit R. tegenover de rechters, die uitleggen dat tijdens de tussentijdse zitting alleen het verzoek van R. om teruggaaf van rijbewijs wordt behandeld. Hij mag als gevolg van het ongeval in ieder geval negen maanden niet rijden van justitie. Maar de verdachte zegt zonder rijbewijs niet verder te kunnen om zijn gewone leven weer op te pakken. Dat zou goed zijn om zijn psychische klachten te kunnen verwerken. 157 kilometer per uur De officier van justitie gaat daar niet in mee: "Op zaterdagavond 22 april zou R. door roekeloos rijden en onoplettendheid een ongeluk hebben veroorzaakt met de dood van zijn vriend tot gevolg. Hij heeft zich zodanig gedragen dat hij een gevaar en een hinder op de weg is." R. was overigens niet onder invloed van drank of drugs. En er speelt meer. R. is in 2021 ook al zijn rijbewijs kwijtgeraakt, vertelt de officier van justitie, toen hij met 157 kilometer per uur reed over een weg waar 100 is toegestaan. "Ook toen had hij een vriend als passagier. Die bestraffing heeft niet geleid tot ander gedrag. Ik zie geen reden om het rijbewijs terug te geven, want er is niets veranderd in de situatie."

"Heb ik ervan geleerd? Ja, ik heb een stomme fout gemaakt. Ik reed te hard en roekeloos" Verdachte J. R. (24) van ongeval met dodelijke afloop

R. verklaart voor de rechtbank dat hij slechte en betere dagen heeft. Dat hij niet veel meer doet dan slapen, tv-kijken en dat hij behalve zijn verhuizing naar Kreileroord de afgelopen maanden niets om handen heeft gehad. "Had ik geweten wat de afloop van 22 april zou zijn geweest dan was ik nooit in de auto gestapt. Heb ik ervan geleerd? Ja, ik heb een stomme fout gemaakt." Triviaal En toch is R. van mening dat hij alleen verder kan als hij rijbewijs terug krijgt. Hij woont afgelegen, vindt hij, en zijn vrienden uit de sportautowereld wonen ook ver weg. Zijn advocaat Spoelstra: "Er zijn uitsluitend verliezers in deze zaak. Misschien dat het verlies een beetje minder kan worden voor mijn cliënt als hij ook weer aan de slag kan als vrachtwagenchauffeur. Mijn cliënt is zich ervan bewust dat het terugvragen van zijn rijbewijs slechts een triviaal iets is ten opzichte van het slachtoffer." Tekst gaat verder onder de foto.

Dodelijk ongeval Opmeerweg 22 april - Inter Visual Studio

Van kinds af aan al is R. verzot op sportauto's. Hij heeft op het circuit van Zandvoort gereden en heeft meerdere sportauto's. "Maar mijn wilde haren zijn wel uitgevallen. Ik heb een sportauto te koop staan. Het is de auto waarin mijn (overleden) vriend voor het laatst in heeft gereden. Ik kan daar niet meer naar kijken." De rechtbank in Alkmaar laat over twee weken weten of R. zijn rijbewijs terug krijgt. Er is inmiddels een traject van mediation opgestart tussen de verdachte en de nabestaanden van het slachtoffer. Wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.