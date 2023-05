Bijrijder van crash met sportauto in Opmeer week na ongeluk overleden 

De bijrijder van een sportauto die zaterdagavond 22 april tegen een boom crashte langs de Opmeerderweg in Opmeer is overleden. De 29-jarige Rotterdammer raakte zwaargewond en overleed op 28 april in het ziekenhuis.

De sportauto knalde op zaterdagavond 22 april tegen twee bomen op de Opmeerderweg. "De bestuurder, een Opmeerder van 24 jaar oud, raakte licht gewond", vertelt een woordvoerder van de politie. "Hij is overbracht naar het ziekenhuis, maar hoefde niet opgenomen te worden. De bijrijder was er een stuk slechter aan toe. Hij is uiteindelijk overleden."

Er is geen sprake van het gebruik van alcohol of drugs, aldus de woordvoerder. Of er te hard gereden is, wordt nog volop onderzocht. "De snelheid vaststellen is best gecompliceerd, maar de auto is wel heel erg stuk."

Als het rapport van het onderzoek af is, wordt het opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. "Daar wordt gekeken wat de bestuurder ten laste wordt gelegd."