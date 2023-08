Wie is Ajax' aanstaande Argentijnse aanwinst Gaston Avila?

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Gaston Avila bij Ajax zal worden gepresenteerd. FC Antwerp-trainer Mark van Bommel bevestigt het aanstaande vertrek van de linksback. Met de Belgische tv-host Dave Peters sprak NH over de toekomstige aanwinst van Ajax. Wie is deze Argentijnse voetballer?

"Hij heeft hier indruk gemaakt. Een kleurrijk iemand in onze competitie die opvalt met inzet. Het is een blok graniet met een mooie pegel in de benen", vertelt Peeters.

De voetballer kwam vorig jaar voor zo'n vier miljoen euro naar Belgie en wordt nu voor zo'n 12 miljoen euro aan Ajax verkocht. "FC Antwerp is geen Manchester City. Het is een kwestie van opleiden, goed inkopen en voor een mooie prijs verkopen. FC Antwerp zit nog niet op het niveau dat ze kunnen zeggen wij willen een speler per se behouden."

Avila gaat op de linksback-positie spelen. Voor Ajax een belangrijke versterking, want trainer Maurice Steijn vertelde zaterdag na het gelijkspel tegen Excelsior (2-2) dat hij niet tevreden is over linksbacks Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal.