Ajax komt niet verder dan een gelijkspel tegen Excelsior

In een spectaculair duel heeft Ajax met 2-2 gelijkgespeeld tegen Excelsior. De Amsterdammers kwamen in de tweede helft met 2-1 achter, maar invaller Davy Klaassen zorgde voor de gelijkmaker. In de slotfase ging Ajax op jacht naar de winnende, maar de ploeg van Maurice Steijn slaagde daar niet in.

De thuisploeg begon fel aan de wedstrijd, maar na een minuut of tien nam Ajax het initiatief over. Na een fout in de defensie van Excelsior wist Brian Brobbey Ajax in de 25e minuut op voorsprong te schieten. Richting de rust leek Brobbey de tweede van de avond te maken, maar zijn goal werd wegens buitenspel afgekeurd.

Ajax begon slecht aan de tweede helft. Na een fout van Jakov Medic kwam Excelsior op voorsprong. Nikolas Agrafiotis was de doelpuntenmaker. Ajax zette behoorlijk aan en dat resulteerde in de gelijkmaker van Davy Klaassen. Hij werkte de bal knap binnen op aangeven van Mohammed Kudus.

"Dit is zo onnodig. Maar we hebben het ook helemaal aan onszelf te wijten"

In het laatste kwartier kreeg Ajax veel kansen, maar ook Excelsior werd gevaarlijk via een counter. De Amsterdammers gingen op jacht naar de winnende treffer, maar slaagden daar niet in.

"Dit is zo onnodig. Maar we hebben het ook helemaal aan onszelf te wijten. We beginnen veel te slap. We hadden te veel kansen nodig en we hebben de doelpunten ook veel te makkelijk weggegeven. Dan is het ook lastig winnen bij Excelsior", was het commenteraar van Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn na afloop.

Versterkingen?

Ook Ajax-trainer Maurice Steijn baalde na afloop. "Als we om het kampioenschap willen meespelen, dan moeten we deze wedstrijd winnen. We hebben in een veel te laag tempo gespeeld om Excelsior kapot te spelen. En ik zie dingen terugkomen die in de voorbereiding ook niet goed gingen."

Het huidige Ajax mist veel te veel kansen en geeft te vaak treffers cadeau. Tegen Excelsior verzuimde Steven Bergwijn mee te lopen met rechtsback Siebe Horemans, de maker van de 1-1. En Jakov Medic blunderde bij de 2-1 van Nikolas Agrafiotis. "Waarom neem je zo veel risico in het strafschopgebied?" mopperde Steijn. "Weet jij het? Ik niet."

Steijn snakt naar aanwinsten anderhalve week voor het sluiten van de transfermarkt. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is er nog niet in geslaagd Josip Sutalo bij Dinamo Zagreb weg te halen. Ook de linksbenige verdedigers Hiroki Ito (VfB Stuttgart) en Gaston Avilá (Royal Antwerp FC) zijn nog in beeld. En misschien komt er ook nog wel een aanvallende middenvelder naar Amsterdam.

Steijn liet doorschemeren dat de komst van een linksbenige verdediger geen overbodige luxe is. Hij is niet tevreden over hoe Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal als linksback spelen. "Salah-Eddine deed het vorige week niet goed bij die treffer van Heracles en ik heb hem nu ook gewisseld", zei hij. "En bij Wijndal moet er ook wat bij. Of ze weg mogen? Ik weet het niet. Ze zijn speler van Ajax."

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medić (Hlynsson/90), Hato, Salah-Eddine (Wijndal/46); Tahirović, Van den Boomen (Taylor/60), Kudus; Forbs (Klaassen/60), Brobbey, Bergwijn