Lachen vergaat bosbezoeker die dag lang aan ballonnen lurkt, politie grijpt in

In een Instagram-post vertelt de Politie Amstelveen hoe ze de man in de gaten kregen. Zaterdagochtend werd de man, toen al onder invloed van lachgas, aangesproken door de boswachter van dienst. Toen hij 's middags nog steeds lachgas stond te gebruiken, schakelde zij de politie in.

Het was voor de agenten niet bepaald moeilijk om de man daarna op het spoor te komen. Niet alleen stond hij met zijn auto open en bloot op de parkeerplaats van het Dachau Monument, ook was de grond bezaaid met ballonnen. De voorraad lachgasflessen van de man stonden naast de auto opgesteld.

Hij leek niet in de veronderstelling te zijn geweest dat hij in overtreding was, want ook tijdens het gesprek met de agenten bleef hij doorgaan met inhaleren. Gedurende dat gesprek kon de politie vaststellen dat de lachgasflessen van de man waren: genoeg reden om hem aan te houden.

Lachgasgebruik strafbaar

Sinds het begin van dit jaar is het gebruik en bezit van lachgas opgenomen in de Opiumwet en daarmee illegaal geworden. Recente cijfers over lachgasgebruik zijn incompleet, maar volgens onderzoek van het Trimbos Instituut is wel duidelijk dat het deel van de (volwassen) bevolking dat lachgas recreatief gebruikte tijdens de coronacrisis flink afnam, van 3,2 procent in 2019 naar 1,6 procent in 2021.

Voor de lachgasgebruikende man eindigde de zaterdag dus in mineur. Hij werd na zijn arrestatie ook nog ondervraagd door de recherche. Zoals de politie zich op Instagram hardop afvraagt: "Wie lacht er dan?"