Vanaf 2023 landelijk verbod op recreatief gebruik lachgas

Lachgas is vanaf het nieuwe jaar verboden in het land. Vanaf 1 januari 2023 staat lachgas op de softdrug-lijst van de Opiumwet, dat betekent dat het dan verboden wordt om lachgas te hebben of te verkopen. Met het verbod wil het kabinet het recreatieve gebruik van lachgas terugdringen. Professioneel gebruik van lachgas blijft wel toegestaan.

"Het lachgasverbod helpt de politie enorm in de handhaving. Met het verbod wordt het lachgas bij je hebben op zich zelf al strafbaar", reageert minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) op het verbod. "Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen."

Verschillende partijen in de gemeenteraad wilde in april 2021 al een verbod op lachgas in de stad. Een belangrijke reden voor de partijen was dat het aantal ongelukken de laatste jaren ernstig toe was genomen. "Van 130 incidenten in 2017, naar 1390 in 2019", liet Sofyan Mbarki toen weten.

Legaal gebruik

De Raad van State verzocht het kabinet om toelichting waarom minder ingrijpende maatregelen dan een verbod niet genoeg zou zijn. Het kabinet besloot dat vanwege de grote risico's van lachgasgebruik het verbod noodzakelijk was en belangrijk om het zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Het kabinet laat weten dat de 'oorspronkelijke toepassingen' van lachgas toegestaan blijven. Dat gaat om bijvoorbeeld medisch lachgas, lachgas bestemd voor technische doeleinden of als toevoeging aan voedingsmiddelen. Daarvoor moet wel opiumontheffing worden aangevraagd door de fabrikanten en groothandelaren.