Twee katten gered bij woningbrand in Assendelft

In een woning aan de Dorpsstraat in Assendelft is vanmorgen brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een klein brandje in de keuken. Twee katten die in de woning waren zijn door de brandweer naar buiten gehaald.

De katten zijn, in afwachting van de dierenambulance, opgevangen in de brandweerauto. De dieren maken het goed. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Er was niemand in de woning aanwezig.

Vogels en kat overleden

Eerder deze ochtend ging het ook al mis in Zaandam. Daar brak er rond half zes brand uit in woning op de Perzikkruidweg. Ook in deze woning waren geen mensen aanwezig, wel twee katten en twee vogels.

De vogels hebben het niet overleefd. Één kat werd nog gereanimeerd en heeft het ook niet overleefd. De andere had zich verstopt. De huizen ernaast werden tijdelijk ontruimd. De oorzaak van deze brand is niet duidelijk.