Meerkampster Anouk Vetter pakt bronzen medaille op WK na goede eindsprint

De eerste medaille voor Nederland is binnen op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. Anouk Vetter veroverde het brons op de zevenkamp. Dat kwam vooral door het speerwerpen en de 800 meter, de laatste twee onderdelen. De atlete uit Amsterdam plaatste zich ook voor de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar.

Vetter eindigde op 6501 punten, goed voor de derde plek achter Katarina Johnson-Thompson (6740 punten) en Anna Hall (6720 punten). De medaillekansen van Vetter leken vervlogen na een mindere beurt op het verspringen. Die werden echter nieuw leven ingeblazen na een mooie worp bij het speerwerpen (59,57 meter). Bij de afsluitende 800 meter was nog even spannend of ze een medaille zou behalen, maar het lukte.

"Ik was niet heel nerveus", reageerde Vetter na haar bronzen medaille. "Het ging 700 meter goed en de laatste 100 meter waren vreselijk. Het had geen meter langer moeten duren, of ik was ook onderuit gegaan, net als Sifan Hassan en Femke Bol. Het kan iedereen namelijk gebeuren. Je benen voelen op zo’n moment zo zwaar, het is als in een nare droom: je wilt lopen, maar komt niet vooruit."

Vetter werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867 punten. In Boedapest haalde ze 6501 punten, goed voor een ticket naar de Spelen van Parijs.