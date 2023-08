Goed nieuws voor mensen met een bootje: geen fonteinkruid in het Gooimeer

Het valt de reddingsdiensten en de havenmeester van Huizen op dat er dit jaar weinig fonteinkruid groeit in het Gooimeer. Rond deze tijd moet er, normaal gesproken, gemaaid worden door Rijkswaterstaat. Maar er is voor de onderwatermaaiers weinig te doen. Havenmeester Dick van Veldhuizen, van de haven van Huizen, heeft nog rondgevaren om poolshoogte te nemen, maar er is weinig aan de hand. Voor bootjesmensen is dit goed nieuws. Er lopen minder boten vast in het kruid. Ook de hulpdiensten hoeven minder vaak uit te rukken om vastgelopen schippers te bevrijden.

De havenmeester bekijkt regelmatig de groei van het fonteinkruid in het vaarwater in en en rond de haven. "Ik heb nog wel gecontroleerd, maar het is op dit moment niet gevaarlijk." zegt Dick van Veldhuizen. "Badgasten en pleziervaarders hebben nu minder problemen met het kruid."

Groei kan nog komen

De groei is niet overal gelijk. Van de hulpdienst Vaarzeker horen we dat er op de randmeren, waar het Gooimeer ook bij hoort, minder groei is. Maar op het Markermeer juist niet. Jefta Langeveld van Vaarzeker denkt dat het koude voorjaar de oorzaak is van de mindere groei. Hij verwacht dat bij warm weer het kruid weer harder gaat groeien. Waarschijnlijk zal het dan ook drukker worden met vastgelopen bootjes.