Meldpunt moet Amstelveense blackspots voor fietsers zichtbaar maken

Omdat de politie niet altijd wordt gebeld en een ongeluk vaak alleen wordt geregistreerd als het slachtoffer er ernstig letsel aan heeft overgehouden, zijn de cijfers die de politie naar de gemeente stuurt incompleet. "Het is dat wij met punten voor verbetering komen", vertelt Cor Roof van de Fietsersbond Amstelveen tegen NH. "Maar wij zien ook niet altijd alles."

Om te testen of Amstelveners op zo'n meldpunt zitten te wachten, heeft de bond zich in april aangesloten bij het meldpunt van de Amsterdamse afdeling. In drie maanden tijd kwamen daar veertig meldingen binnen over rotondes, kruispunten en fietspaden waar het vaak misgaat. "Daar zijn we best wel van geschrokken." De Amstelveense afdeling van de Fietsersbond vindt dan ook dat het hoog tijd is voor een eigen meldpunt.

