Zorgen over 'gevaarlijk' Amstelveens fietspad: "Politiek moet snel acteren"

Ouders van kinderen die op de fiets naar basisschool Piet Hein in Amstelveen gaan, maken zich zorgen over de veiligheid van het fietspad waar zij overheen moeten. Over het smalle Kazernepad vanuit Amstelveen-Zuid naar Amsterdam rijden dagelijks duizenden scholieren en forenzen, van wie er steeds meer op snelle e-bikes voorbij sjezen.

Dat is een grote steun voor Amstelvener Toon van den Boer. Zijn vriendin raakte in oktober flink gewond toen zij in een bocht van het Kazernepad vlak bij de Amsterdamseweg in het donker onderuit ging. "We zagen pas op het allerlaatste moment een licht verschijnen en moesten uitwijken. Die tegenligger is over mijn vriendin heengereden", vertelt hij.

Toon is er heilig van overtuigd dat het ongeluk niet was gebeurd als het fietspad breder was geweest. De Amstelvener trekt hier al jaren over aan de bel, dus dat zijn geliefde er door een aanrijding flink gewond raakte, voelt extra wrang. Ze brak haar sleutelbeen en liep een hersenschudding op. "Ze heeft nog elke dag waanzinnig veel hoofdpijn en kan niet werken. Als ZZP'er heeft ze nu geen inkomsten", zegt Toon bezorgd.