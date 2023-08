Langs de Hollandse Waterlinies: met 250 man in het kleine Fort bij Edam

Hoewel de forten van de Hollandse Waterlinies nooit actief zijn geweest in oorlogen, waren ze wel degelijk bewapend en bemand. Tijdens de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) werden er jaren dienstplichtigen gestationeerd. De soldaten in Fort bij Edam kwamen in die periode één keer in actie, maar niet tegen een menselijke vijand.