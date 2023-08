Langs de Hollandse Waterlinies: de Beemster tot twee keer toe onder water

We zijn kanjers in het droogmaken van polders, maar als de nood aan de man is, draaien we het proces net zo makkelijk om. Om het de vijand onmogelijk te maken strategische plekken aan te vallen. De Geniedijk in Hoofddorp is er zelfs speciaal voor aangelegd en in de Beemster is in de Tweede Wereldoorlog het land daadwerkelijk onder water gezet. Tot twee keer toe zelfs!