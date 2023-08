Zuilen van geschrapte Media Mile blijven nog maanden staan

Nog zeker een aantal maanden kunnen de Hilversummers en bezoekers van buiten de mediastad de vier vitrines langs de Media Mile bekijken. Voor het weghalen ervan moet namelijk toestemming gevraagd worden aan netbeheerder Liander.

Zij moeten de koppelingen met het elektriciteitsnet afsluiten. Het kan nog zeker een aantal maanden duren voordat het akkoord er is. "Daarmee zal het verwijderen pas op een later moment plaatsvinden", vertelt de woordvoerder. De knalgele stenen zullen wel deze zomer verwijderd worden.

Weinig succes

Met veel tamtam werd begin 2018 de Media Mile geopend. Het was een ambitieus project van toenmalig wethouder Wimar Jaeger. De route liep van het station Hilversum naar Beeld en Geluid en werd aangegeven met gele stenen in het trottoir.

Onderweg kwamen de bezoekers vier zuilen tegen die via een QR-code uitleg gaven over de mediageschiedenis van Hilversum. Deze route moest duizenden bezoekers naar Hilversum en het mediapark trekken, zo was het idee. Hiervoor is flink in de buidel getast, het project kostte 250.000 euro.

Maar al snel zwelde de kritiek op de interactieve route aan. De informatie die werd gegeven via de QR-codes was oudbollig, het sprak de jongere bezoekers niet aan en de gehoopte bezoekersaantallen werden nooit gehaald. De zuilen waren regelmatig het doelwit van vandalen en de onderhoudskosten waren veel te hoog. Kers op de taart was toen de route op nationale tv werd behandeld in het satirische consumentenprogramma Kanniewaarzijn.

Geen verrassing

De beslissing van de huidige politiek om de route te schrappen kwam dus niet zomaar uit de lucht vallen. Vorig jaar liet de VVD hun wens voor het schrappen van de route al opnemen in hun verkiezingsprogramma. Met de VVD in het huidige college kwam dit standpunt uiteindelijk in het coalitieakkoord.

Wanneer de vier zuilen precies verwijderd gaan worden is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de kosten voor het verwijderen rond de 17.000 euro liggen.