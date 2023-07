Veelbesproken Hilversumse Mediamile verdwijnt definitief van straat

Wandelroute Media Mile in Hilversum heeft zijn langste tijd gehad. De knalgele routestenen en de vier interactieve glazen kastjes verdwijnen uit het straatbeeld. De route van station Hilversum naar het Mediapark, die precies één mijl lang is, werd nauwelijks gebruikt door bezoekers en de kastjes werden regelmatig gesloopt door vandalen.

De route liep van het station naar het centrum door tot en met het Nederlands Instituut Beeld en Geluid op de kop van het Media Park. De wandelaars moesten de gele steentjes volgen en kwamen onderweg vier mediazuilen tegen, waar ze onder andere via QR-codes meer te weten konden komen over Hilversum en de media.

Met veel tamtam is op 27 februari 2018 de Media Mile officieel van start gegaan. Het was een ambitieus idee van toenmalig mediawethouder Wimar Jaeger. De interactieve wandelroute moest duizenden mensen naar Hilversum trekken, die onderweg op speelse wijze van alles zouden leren over de mediageschiedenis van Hilversum. Daar is ook flink de portemonnee voor getrokken. Het project heeft 250.000 euro gekost.

Dat de gemeente stopt met deze toeristische trekpleister komt politiek gezien niet als een donderslag bij heldere hemel. Nadat de VVD vorig jaar al de wens van het opheffen van de Media Mile had opgenomen in het verkiezingsprogramma heeft de coalitie - met daarin de liberalen - dit standpunt opgenomen in het coalitieakkoord.

Gebleken is dat het concept niet de uitwerking heeft gehad waarop gehoopt werd. De route is beperkt gebruikt door bezoekers en andere geïnteresseerden. Bovendien hebben de mediazuilen regelmatig te maken gehad met vandalisme.

Al snel kwam er kritiek op de Media Mile. Niemand begreep de functie van de gele klinkers in de stoep en daarbij bleek de op te halen informatie tijdens dit wandelrondje niet van deze tijd was. Het was oubollig en sloot zeker niet aan op de belevingswereld van de jonge doelgroep.

Kanniewaarzijn

De bedachte bezoekersaantallen zijn nooit gehaald. In het eerste jaar zouden 10.000 mensen de route hebben moeten lopen en het jaar daarna zou dat al het dubbele moeten zijn. Het werden er in 2019 maar 1.400. Het hele project zou weggegooid zijn. Zo kwam de Media Mile eind december 2018 onder de aandacht bij het BNNVARA-programma Kanniewaarzijn. Dat de route geen succes was, was volgens Jaeger 'een frame van de media'.

De wandelroute werd in februari 2018 feestelijk geopend om het 100-jarig bestaan van Hilversum als Mediastad te vieren. Op dat moment was het precies een eeuw geleden dat de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, de NSF, in het dorp werd gevestigd. Dat was het begin van de mediageschiedenis in Hilversum.