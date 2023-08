Sinds gisteren vermiste West-Friese vrachtwagenchauffeur (36) weer terecht

De 36-jarige man uit Hoogkarspel die sinds gisterochtend vermist was is weer terecht. Hij verliet zijn woonplaats met zijn vrachtauto, maar die wagen werd leeg in Andijk aangetroffen. De politie laat weten dat hij 'redelijk goed' gaat met hem.

Op sociale media laat de politie weten dat de vrachtwagenchauffeur terecht is. Een woordvoerder van de politie laat aan NH weten dat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd.

Redelijk goed

"We moeten nog met hem in gesprek", vertelt hij. "Wij zijn uiteraard ook benieuwd wat er is gebeurd." De politie is momenteel bij de 36-jarige West-Fries om hem te ondervragen. Ze weten in ieder geval dat het 'redelijk goed' gaat met hem, maar dat wát er is gebeurd 'nog niet op een rijtje is'.