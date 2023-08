West-Friese vrachtwagenchauffeur (36) vermist

Een 36-jarige man uit Hoogkarspel is sinds gisterochtend vermist. Hij verliet zijn woonplaats met zijn vrachtauto, maar die wagen is in Andijk leeg aangetroffen. Zijn familie en vrienden maken zich ernstig zorgen en dus vraagt de politie om naar hem uit te kijken.

De man reed gisterochtend om 9.45 uur weg uit Hoogkarspel. Dat deed hij in een zwarte truck met witte oplegger. Die zijn gisteravond allebei bij een loods aan de Gedeputeerde Laanweg in Andijk leeg aangetroffen. Zonder de West-Fries dus.

"Hij is spoorloos en zijn naasten maken zich zorgen om hem", meldt de politie. De man is 1,88 meter lang, is in het zwart gekleed, draagt een blauwe spijkerbroek en zwarte klompen. Zijn haar is kort, donkerblond en is aan de zijkant opgeschoren.

NH heeft contact gezocht met zijn vader, maar hij wil vooralsnog niets toevoegen aan het vermissingsbericht van de politie.