Bezorgbox vol bacteriën verleden tijd? Deze uitvinder uit Oudkarspel heeft dé oplossing

Ook de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, zegt dat besteld eten inderdaad altijd door de consument op hygiëne moet worden gecontroleerd. Maar of de hygiëne van deze maaltijdboxen ook ondermaats is, moet nog blijken. Eind dit jaar komt de voedselwaakhond met uitkomsten van een groot onderzoek naar de hygiëne van die boxen.

Want dat blijkt een toenemend probleem. Zo liet een groot onderzoek in Italië zien dat bestellingen van bezorgdiensten vaak vol schimmels en bacteriën zitten, soms wel drie keer zoveel als wat op een vloer van een restaurant mag zitten bij een hygiënecontrole. Restaurants worden bij dergelijke waarden gesloten.

Door de verwarmingselementen kan de ventilatie altijd aanblijven, zodat de lucht constant ververst en gedesinfecteerd wordt. Dat zorgt er ook voor dat de inhoud van de tas onbeschadigd blijft en er zich geen schimmels en andere viezigheden kunnen ophopen.

Dirk heeft inmiddels contact met een pizzeria in Alkmaar, omdat de tas sinds afgelopen vrijdag - na weken ploeteren - helemaal klaar voor gebruik is. "Hij vertelde inderdaad de problemen te herkennen. Hij is dolenthousiast geworden en wil er graag mee experimenteren. Dus we kunnen de boer op!"

'Direct aan het oplossen geslagen'

"Als ik een probleem in mijn huis of in het nieuws zie, ga ik direct aan de slag met oplossingen." Samen met een kennis komt hij tot de uitvindingen. "Ik ben de bedenker", zegt Dirk, "hij de uitvoerder".

Voor de financiering van de desinfectiemaaltijdtas gebruikt Dirk het geld dat hij heeft verdiend met een eerdere uitvinding: hometrainers in een sportschool in Alkmaar. Daar sloot hij op meerdere sportfietsen in de gym accu's aan waarmee stroom wordt opgewekt. Die gaat rechtstreeks naar de bar in de kantine. "Klanten betalen daar dus voor een abonnement en wekken ook nog eens gratis stroom op voor de sportschool. Wat een win-win!"

