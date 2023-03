Langedijk aA nl Gratis stroom met hometrainer van hobby uitvinder

Werken aan je conditie en gratis stroom opladen: dat kan met de omgebouwde hometrainer van hobby uitvinder Dirk Bont uit Oudkarspel. Je kunt er je laptop of mobiele telefoon mee opladen, maar ook eieren of water koken voor een makkelijke maaltijd. Volgens Dirk de uitkomst in oorlogs- of rampgebieden waar de stroom is uitgevallen, maar ook met de huidige hoge energieprijzen en overvolle stroomnetwerken.

de opgewekte energie wordt opgeslagen in accu's

Dirk kwam op het idee toen hij mensen zich in het zweet zag werken op hometrainers in een sportschool. Samen met techneut Jerry Geurts bouwden ze een dynamo in de fiets, sloten er een auto accu op aan en met een omvormer heb je gratis stroom. Ze demonstreren de fiets bij het tiny house van Eefje Fehrer in Koedijk. Zij vindt de uitvinding een geweldig idee. Zelf bouwt ze off grid tiny houses die vooral in de wintertijd te weinig stroom hebben, omdat er niet genoeg zonne-energie is. Nu worden daarvoor vervuilende aggregaten gebruikt, maar ze ziet de hometrainer als een duurzaam alternatief.

off grid tiny houses kunnen draaien op de energie van de hometrainer