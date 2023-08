Hoofddorpse (91) bestolen van sieraden tijdens 'brandpreventieonderzoek woningcorporatie'

Een 91-jarige bewoonster van een seniorenwoning in Hoofddorp is vorige week donderdag thuis bestolen van haar sieraden, waaronder een gouden tientje. De dader was een man die zich voordeed als een medewerker van woningcorporatie Ymere, en kwam zogenaamd voor een brandpreventieonderzoek bij haar langs.

Kort daarna hoort de 91-jarige ook de bel bij haar eigen voordeur, doet open, en ziet een in het zwart geklede man staan. "Hij zei dat hij namens Ymere voor brandpreventieonderzoek kwam, en vroeg hij of hij mocht binnenkomen. Maar voordat mijn moeder kon antwoorden, stond hij al halverwege de gang."

De man belde donderdagmiddag rond 13.30 uur eerst bij het slachtoffer aan in de portiek van wooncomplex De Burcht aan de Aletta Jacobsdreef. "Mijn moeder schuifelde toen naar de intercom en hoorde een man. Maar voor ze kon besluiten of ze hem wel of niet naar binnen wilde laten, is hij achter iemand anders aan naar binnen gelopen."

Zodra het apparaat is 'getest', wil de 'brandpreventiemedewerker' nog van de vrouw weten wat ze in geval van brand in ieder geval zou meenemen, en waar ze dat heeft liggen. De vrouw vertelt de man waar haar verzekeringspapieren liggen, maar daar neemt de oplichter geen genoegen mee.

Sieradendoosje

"Toen hij haar vroeg waar ze haar sieraden had opgeborgen, legde ze haar hand op een doosje op tafel", vertelt haar dochter. Dan vraagt hij haar nog een keer een opdracht uit te voeren, en slaat zijn slag. Hij haalt de sieraden uit het doosje en neemt de benen.

"Een gouden tientje, een ring met een groene steen en een armband die ze van haar vader had gekregen", somt ze de schade op. "Een jaar of tien geleden waren er tijdens een inbraak al eens sieraden meegenomen, dit was het restje."

Signalement

Na de babbeltruc is in een Burgernet-oproep gevraagd uit te kijken naar een lichtgetinte, forsgebouwde man die zwarte kleding en een zwarte pet droeg. Volgens de bestolen vrouw heeft hij een 'wat vierkant hoofd' en een Oost-Europees uiterlijk. Hij zou met een licht accent hebben gesproken.

De politie zegt tegen NH nog geen verdachte in het vizier te hebben. "Het onderzoek loopt nog", aldus een woordvoerder, die benadrukt dat woningcorporaties nooit langskomen zonder dit eerst in een brief of telefonisch aan te kondigen. "Andersom geldt: vraag altijd om een legitimatiebewijs."

Woningcorporatie Ymere is op de hoogte van de babbeltruc. "De wijkbeheerder heeft alle bewoners van het complex een brief gestuurd", aldus een woordvoerder. "Daarin worden bewoners gewaarschuwd en verwezen naar tips op onze website."