Lekkage in bedrijfspand Enkhuizen verraadt wietplantage

Een lekkage op bedrijventerrein De Zwaan in Enkhuizen heeft vanmiddag een wietplantage blootgelegd. De politie is nu aanwezig om het pand op te ruimen.

Rond half twee is op het bedrijventerrein in Enkhuizen wateroverlast gemeld. De buren op het erf schakelden daarop de hulpdiensten in. Hierop werd de kwekerij ontdekt.

De brandweer ruimt het water op en de stroombeheerder haalt de stroom eraf, zodat politie er naar binnen kan. Die nemen vervolgens de schade op. Een woordvoerder van de politie zegt dat er inderdaad een wietkwekerij is gevonden. "Het is in ieder geval geen kleine plantage, dat weet ik wel."