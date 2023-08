Grote brand in Westelijk Havengebied Amsterdam

Bij een bedrijf aan de Ankerweg in het Westelijk Havengebied is vanmorgen vroeg een grote brand uitgebroken. De brandweer is massaal aanwezig en er is een grote rookwolk te zien. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

De eerste melding kwam even na 5.00 uur binnen. Tien minuten later werd er opgeschaald naar de melding 'grote brand' en nog tien minuten later naar 'zeer grote brand'. Er zijn brandweermensen vanuit verschillende kazernes in en rond de stad opgeroepen. Ook zijn er twee ambulances ter plaatse.

Veel rookontwikkeling

Een woordvoerder van de brandweer laat weten: "Het over een forse brand met zeer veel rookontwikkeling. Deze rook trekt niet over de stad, maar meer in noordelijke richting." Er zijn bij de brand geen slachtoffers gevallen.

De brand woedt bij een leverancier van potgrondmengsels en grondstoffen.