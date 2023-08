Rookwolken grote brand Amsterdam trekt richting Zaandam

Bij de grote brand die vanmorgen uitbrak bij een bedrijf in het Westelijk Havengebied in Amsterdam komt veel zwarte rook vrij dat trekt richting Zaandam. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland adviseert om ramen en deuren te sluiten.

De rook is in de wijde omgeving goed te zien. De meldkamer kreeg vanmorgen omstreeks 5.00 uur de eerste melding(en) van de brand, al snel werd er opgeschaald naar grote brand . Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Update 9.30 uur: De rookontwikkeling bij de brand is sterk afgenomen. De overlast voor de omgeving is beperkt. Laat de brandweer weten. De brandweer zal nog wel een deel van de dag bezig blijven met het blussen van de brand.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat via Twitter weten: "De rook van de brand in Amsterdam Westpoort waait over Oostzaan en Zaanstad. Heb je last van de rook? Sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit."