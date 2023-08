Gemeente Wijdemeren dringt aan op sanering voormalige stortplaats Groenewoud

Gemeente Wijdemeren uit haar zorgen over de bodemverontreiniging van de voormalige vuilstortplaats Groenewoud in Kortenhoef. Provincie Noord-Holland liet vorige maand nog weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en ecologie. Toch doet de gemeente een oproep aan de provincie om de grond te saneren en het gebied rondom de vuilstort verder te ontwikkelen.

Groenewoud - Gemeente Wijdemeren

Het is een langslepende kwestie. Eerder is geprobeerd om het saneren in samenhang met andere plannen te doen. Bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, toen het idee was om het gebied te saneren en daar dan waterwoningen te bouwen om zo de kosten terug te verdienen. Begin dit jaar is de provincie Noord-Holland opnieuw aan de slag gegaan met de voormalige vuilstort. Uit onderzoek bleek vorige maand dat - op basis van de Wet bodembescherming - er geen gevaar is voor de volksgezondheid en ecologie. Of er verspreidingsrisico's zijn wordt verder onderzocht. Als daar sprake van is, zal de provincie alsnog een saneringsverplichting opleggen.

Vuilstort Groenewoud Van 1959 tot 1973 is in dit gebied afval gestort. Bewoners maken zich al jaren zorgen dat Groenewoud daardoor sterk verontreinigd is en een probleem zou vormen voor het milieu en de omgeving.

De helft van de oude stortplaats is eigendom van de gemeente en die wil graag dat er gesaneerd wordt. Wethouder Ron de Haan: “Wij vinden het belangrijk dat de veiligheid en het welzijn van onze inwoners gewaarborgd is. Daarom doen wij een oproep aan de Provincie Noord-Holland om een spoedig en positief besluit te nemen over de door Afvalzorg ontwikkelde plannen voor sanering en ontwikkeling van Groenewoud.” Daarnaast zou de gemeente graag zien dat er een informatiebijeenkomst voor de inwoners wordt georganiseerd, zodat er meer uitleg kan worden gegeven over de situatie, de resultaten van de onderzoeken en wat deze betekenen.

