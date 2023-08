Regen zorgt voor andere sfeer op de camping: 'Het buitenleven is minder'

Ondanks het slechte weer, ervaren campingeigenaren uiteenlopende situaties. Sommige campings verwelkomen nog steeds nieuwe gasten, andere campingterreinen lijken wel uitgestorven. Hoe dan ook, één ding hebben ze gemeen, de sfeer is anders: "Het buitenleven is minder aanwezig."

Bij Camping Rorik wordt wel van tevoren geboekt. "Als men boekt, dan komt men ook", zo is de ervaring van Atse Hamers. Ondanks dat hij niet blij is met het slechte weer, heeft het weinig invloed op zijn bezetting. "We richten ons wat meer op de verhuur van huisjes, wat minder weersafhankelijk is."

Ook bij Camping Adrichem is het rustig. Vooral de Duitse toeristen blijven volgens Corry Metselaar weg. Lia Rodenburg van Minicamping de Swaenebloem ziet een groot verschil met vorig jaar. Toch laat zij haar humeur er niet door beïnvloeden: "Het is zoals het is."

Linda Rodenburg van Boerderijcamping De Rodenburghoeve komt tot een trieste constatering: "We hebben bijna geen gasten." Eerder waren er wel reserveringen, maar die zijn vrijwel allemaal geannuleerd." Ze vertelt dat er slechts één reservering is komen opdagen.

"We hebben een volle bezetting, maar er is helemaal geen buitenleven. Wat normaal gesproken altijd wel op een camping is"

Ook Bas Jordens van Camping Amsterdam aan Zee merkt weinig van het slechte weer. "Er zijn geen mensen weggegaan. Sterker nog, ze blijven gewoon komen. Ook met een tent. Daar sta ik eerlijk gezegd wel een beetje van te kijken."

Volgens Linda is dat kenmerkend voor kampeerders. "Degenen die wel op de camping staan, zeggen: het regent nooit de hele dag. Als het regent kruipen ze met een spelletje de tent of caravan in, maar zodra het droog is, stappen ze op de fiets. Ik merk dat ook aan mezelf. Nu het campingseizoen begonnen is, drink ik mijn kopje koffie buiten zodra dat kan."

Andere sfeer

Toch zijn alle campingeigenaren het erover eens dat door het slechte weer de sfeer op de camping anders is dan normaal. "We hebben een volle bezetting, maar er is helemaal geen buitenleven. Wat normaal gesproken altijd wel op een camping is", zegt Bas. Ook Linda merkt dat de sfeer ver te zoeken is.

Glamping Heemskerkerduin verplaatst om die reden de activiteiten gewoon naar binnen. "We hebben een grote schuur met een snookertafel, ook voor de kleintjes is daar genoeg te doen", vertelt Alexandra Borst. Volgens haar hebben de gasten het daar prima naar hun zin.

Linda's hoop is gevestigd op het naseizoen. "Sommige 50-plussers kiezen ervoor om in mei naar het buitenland te gaan, in september pakken ze er dan nog een paar dagen Nederland bij." Corry kijkt vol verwachting uit naar het Formule 1-weekend. "Dan zitten we weer propvol."

