West-Friese campings steken hart onder de riem na dramaweekend: "Een treurig verhaal"

Het dramaweekend bij camping Lodge 61 in Medemblik maakt veel los in kampeerwereld. Er wordt met afschuw gereageerd op de vernielingen en huftergedrag van afgelopen weekend. Mede-campingeigenaren steken een hart onder de riem. "Het is heel erg wat er gebeurd is."

Op de camping werden buitenkranen vernield, prullenbakken besmeurd met stront en toiletbrillen losgetrokken. Het is de druppel voor eigenaar Inge Kuyt: ze sluit per direct haar camping. "Een historisch dieptepunt", vertelde ze eerder tegen NH. "Het doet ontzettend veel pijn."

Waakzaam zijn

Mede-campingeigenaren in West-Friesland spreken zich uit. Gelukkig hebben de meesten geen nare ervaringen gehad, zo blijkt na een rondgang door de regio. Zo heeft camping Veerhof in Oostwoud tot nu toe nooit huftergedrag van dichtbij meegemaakt. "Dat speelt bij ons niet en gelukkig maar", reageert Ria Spijker.

Samen met haar man, Cor Spijker, runt ze nu al 23 jaar de camping waar rust en natuur voorop staan. Ze betreurt wat er is gebeurd bij Lodge 61. "Het is een treurig verhaal. We moeten er wel waakzaam voor zijn om zoiets verschrikkelijks te voorkomen. Reserveren voor groepen doen we niet, hooguit een paar families."

Bij camping De Kampeertuin in Wijdenes denken ze er net zo over. "Het is heel erg wat er gebeurd is", aldus Caroliene Radier. Zelf heeft ze geen last van akkefietjes. "Iedereen is heel netjes en gedraagt zich keurig." Op een oude boomgaard komen gasten als het ware op visite. "Het is heel persoonlijk. Als ik het niet vertrouw, weiger ik een reservering."

Politieagent spelen

Ook camping De Gouwe Stek in Bovenkarspel is daar vanaf gestapt. Groepen zijn er niet meer welkom. "Je merkt dat ze een ander ritme hebben en voor geluidsoverlast zorgen. We hebben alleen geen zin om de hele tijd politieagent te spelen", zegt Michiel de Wit. Naast krassen bij de douches of kapotgetrapte plankjes, komt hij langs het Blote Voetenpad met regelmaat 'kattenkwaad' tegen. "Zo lagen er laatst kabouters in de sloot of zijn de klompjes die de route aangeven omgedraaid of uit de grond getrokken. Véél spannender wordt het niet, het zijn geen doelbewuste vernielingen."