'Microslaap' mogelijk oorzaak van aanvaring viskotter met vrachtschip bij Texel

"Let op vermoeidheid en houdt alarmsystemen ingeschakeld." De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept scheepseigenaren en maritieme opleidingsinstituten op extra aandacht te besteden aan verminderde alertheid. Aanleiding is de aanvaring van december 2021 tussen een Alkmaars vrachtschip en een Belgische visserskotter. De kotter raakte het schip meerdere keren en door een groot gat in de romp stroomde zeewater het schip binnen.

Het is 23 december 2021, vlak voor kerst dus, als rond half vier 's nachts het Alkmaarse vrachtschip Amadeus Aquamarijn van achteren wordt aangevaren door de Belgische viskotter Z60 Blue Angel. Dat gebeurt op de Noordzee ter hoogte van Texel. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het 88-meter lange vrachtschip was groot.

Microslaap

De KNRM en sleepboten schoten te hulp. Het binnenstromende water is met behulp van pompen uit het schip gepompt. Zo kon het schip, dat onderweg was van Hamburg naar Antwerpen, naar Harlingen worden gebracht.

Volgens de Onderzoeksraad heeft de stuurman van kotter het vrachtschip niet gezien en is hij daarom niet uitgeweken. Mogelijk zelfs is de stuurman heel kort in slaap gevallen, volgens de Onderzoeksraad een 'microslaap' dat vaker voorkomt bij mensen met wisselende diensten. Maar ook slecht zicht door de nacht en de diepgang van het vrachtschip kunnen ook een rol hebben gespeeld.

Alarmsysteem uit

Hoewel het aannemelijk is dat de stuurman van de kotter het vrachtschip op de radar had, lijken ook hier vermoeidheid in combinatie met het uit staan van het alarmsysteem een rol te spelen in de aanvaring. Het was uiteindelijk de stuurman van de Amadeus Aquamarijn die de viskotter waarschuwde.

Hieronder zie je vrachtschip Amadeus Aquamarijn en als je de middenbalk naar links schuift komt rechts de viskotter Z60 Blue Angel tevoorschijn: