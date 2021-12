Botsing tussen Alkmaars vrachtschip en viskotter vlakbij Texel

De aanvaring tussen de 'Z-60 Blue Angel' en de 'Amadeus Aquamarijn' vond rond 3:30 uur plaats, waarna de bemanning direct alarm sloeg bij het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Water stoomde naar binnen

De achterzijde van het 88 meter lange vrachtschip, de Amadeus Aquamarijn, was door de botsing geraakt en er liep veel water naar binnen. Het KWC heeft vervolgens om hulp geroepen bij het KNRM-station in Den Helder en Vlieland. Ook gingen sleepboten van Rederij Noordgat naar de schepen toe.

Het binnenstromende water is met behulp van pompen uit het Alkmaarse schip gepompt. Hiermee werd een stabiele situatie gecreëerd en kon het schip, dat onderweg was van Hamburg naar Antwerpen, naar Harlingen worden gebracht. De 'Z-60 Blue Angel' is weer verder gevaren naar IJmuiden.

De Bock Maritiem

Vrachtschip Amadeus Aquamarijn is onderdeel van rederij De Bock Maritiem in Alkmaar. De eigenaar van de rederij was niet bereikbaar voor commentaar. Op Facebook laten ze in een reactie weten dat hun schip 'helaas van achter is aangevaren door een visserschip'. "Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongevallen en heeft de bemanning goed en adequaat gehandeld."

Er wordt nog onderzocht hoe de twee schepen tegen elkaar zijn opgevaren.