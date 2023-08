Ondanks bosbranden en hagelstenen kunnen Volendamse vakanties doorgaan

Door de bosbranden in Griekenland en het noodweer in Italië vreesden veel Noord-Hollanders voor hun vakantie. De telefoon van de Volendamse reisagente Mariska Tuijp stond dan ook vorige week roodgloeiend. Maar ze heeft goed nieuws: "Het is gelukt om iedereen naar de zon te krijgen."

Camping aan het Gardameer Italië - aangeleverd

Flinke bosbranden op de Griekse eilanden Corfu en Rhodos. En rond het Gardameer in Italië vielen enorme hagelstenen. Het Gardameer is al tientallen jaren de favoriete vakantiebestemming voor veel Volendammers. "We hebben eigenlijk een beetje geluk dat de vakantieperiode in Noord-Holland dit jaar laat valt", vertelt Mariska. "Want de meeste mensen pakken deze week pas hun koffers om naar de zon te gaan." Spannend Toch was het even spannend of deze mensen wel konden vertrekken. "We hebben moeten afwachten wat er op de Griekse eilanden gebeurde. Er was geen versoepelingsbeleid om de vakantie om te boeken." Mariska hoort van klanten die op dit moment in Griekenland zitten dat de situatie daar onder controle is. "Ik heb mensen die in Rhodos stad zitten en die hebben weinig last gehad van de bosbranden." Toch stond haar telefoon vorige week roodgloeiend. "Als je die beelden zag op tv, dan snap ik dat je daar niet naartoe wilt." De bosbranden in Griekenland zijn inmiddels onder controle en geen belemmering meer voor de vakantiegangers. Tekst gaat verder onder foto.

Hagelstenen zo groot als tennisballen - Naam bij redactie bekend