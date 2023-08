Haarlemmermeerse polder jarenlang inspiratie voor tractorraces en modelvliegtuigen

Share to Nextdoor

Met uitgestrekte polderlandschappen en ronkende vliegtuigen is Haarlemmermeer altijd een inspirerende omgeving geweest om leuke evenementen te organiseren. NH dook in de archieven van Beeld en Geluid en kwam unieke beelden van tractorraces en het NK modelvliegtuigbouwen tegen.

Een kleuter kijkt gefascineerd naar twee modelvliegtuigen - Beeld en Geluid

De tractorraces werden georganiseerd door de Plattelands Jongeren Vereniging (PJG) Haarlemmermeer, die in 1951 is opgericht en nog steeds bestaat. In de polders van Nieuw-Vennep vindt tegenwoordig jaarlijks Trekkertrek plaats.

Bij de traditionele tractorraces ging het niet zo zeer om snelheid, maar om behendigheid. Iedere deelnemer had aan zijn tractor een aanhanger zitten waarop een lege melkbus stond. De deelnemers moesten een ingewikkeld parcours afleggen, terwijl de melkbus rechtop moest blijven staan. Een ander onderdeel tijdens de races was het tractor-ringsteken. In de reportage hieronder zie je hoe dat eraan toe ging. (Tekst gaat verder onder de video)

Tractorraces in Hoofddorp, jaartal onbekend - Beeld en Geluid

Dat het NK modelvliegtuigbouwen in Badhoevedorp werd gehouden, had natuurlijk alles te maken met de ligging van het dorp ten opzichte van Schiphol. Terwijl de deelnemers hun schaalmodellen aan de jury presenteerden, hoorden ze letterlijk de toestellen overvliegen. Het NK werd georganiseerd door de inmiddels opgeheven Luchtvaartclub Badhoevedorp/Sloten in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). In onderstaande reportage is te zien dat jong en oud massaal op het kampioenschap afkwam.

NK modelvliegtuig bouwen in Badhoevedorp in 1968 - Beeld en Geluid

Deze historische reportages zijn onderdeel van: Zomertoer. In die serie gaat NH-presentator Koen Burger via de grenzen van onze provincie op zoek naar de ziel van iedere regio. Vandaag strijkt hij neer in Haarlemmermeer. De aflevering bekijk je vanaf 17:10 uur op televisie. Alle afleveringen van de Zomertoer zijn hier terug te vinden.