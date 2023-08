'Pislinke' paviljoenhouder krijgt openbare wc's, maar moet wel even geduld hebben

"De wc-oorlog is over, de strijdbijl begraven", vertelt Arthur Dontje lachend over de telefoon aan NH. De mede-eigenaar van strandpaviljoen Prince George krijgt zijn lang gekoesterde openbare toiletten op het strand bij Camperduin. De gemeente Bergen gaat samen met het strandpaviljoen werken aan een oplossing voor volgend seizoen. "We hadden gehoopt op een snelle oplossing, maar we moeten het er maar mee doen."

Dontje was naar eigen zeggen 'pislink' op de gemeente Bergen. Hij trok meerdere keren aan de bel vanwege het ontbreken van openbare toiletten op het strand van Camperduin. Vroeger waren die er wel bij de reddingsbrigade, maar door strandafslag zijn die verloren gegaan. Uit protest plaatste hij vier kleurrijke Dixies vlakbij zijn paviljoen.

"De gemeente loopt altijd zo op te scheppen over dat al hun stranden een blauwe vlag hebben (internationale milieuonderscheiding voor een schoon en veilig strand, red.) maar je laat mensen wel in de duinen pissen en poepen omdat je geen openbaar toilet hebt", zo vertelde hij eerder aan NH. "De boa's komen dan wel langs om prenten uit te schrijven. Dat is toch belachelijk? Wel boetes geven maar geen oplossing bieden."

Strijdvaardig

De gemeente Bergen was iets minder blij met de ludieke oplossing die Dontje had bedacht. De Dixies moesten weg. En hoewel Dontje strijdvaardig was en eventuele boetes voor lief zou nemen, heeft hij ze nu toch maar weggehaald. De wethouder is met mede-eigenaar Herman Verhagen om de tafel gegaan en dat is volgens Dontje een positief gesprek geweest. "Ik was er zelf niet bij omdat ik snel emotioneel wordt en daar schiet je uiteindelijk niks mee op."

De gemeente Bergen laat weten dat er inderdaad in nauwe samenwerking met de exploitant gewerkt wordt aan de komst van openbare toiletten. "Hoe die toiletvoorziening eruit komt te zien, waar die komt en hoe we die gaan beheren gaan we samen met hen uitwerken. We doen het allemaal conform de daarvoor geldende procedures", aldus een woordvoerder.

En dat betekent dat Dontje het deze zomer nog zonder openbare toiletten moet doen. Dat houdt ook in dat mensen met hoge nood naar zijn wc's in het strandpaviljoen komen. Dontje legt zich erbij neer. "Dat kan nog weleens druk worden, we zetten daarom extra mensen in om het allemaal schoon te houden. Ik vind dat een wc gewoon een basisbehoefte is. Ik ga daar ook geen geld voor vragen, Zo'n schoteltje voor de deur dat staat zo ontzettend armoedig."