Je ziet ze bij steeds meer apotheken in Nederland: een medicijnenrobot waardoor je 24 uur per dag je medicatie uit de muur kan trekken. In Alkmaar staat een van de grootste robots van Nederland. Het is misschien efficiënt en makkelijk maar mis je niet het persoonlijk contact? Apotheker Jonathan Visser is er in ieder geval ontzettend blij mee: "Het neemt ons heel veel werk uit handen."

De binnenkant van de medicijnenrobot - NH/ Tom Jurriaans

"Hij is uniek in Nederland", vertelt apotheker Jonathan Visser trots. Natuurlijk is het idee van een medicijnenrobot niet nieuw maar nergens staat zo'n grote machine als in apotheek De Hoef. "We hebben hier zoveel ruimte dat medicijnen wel een maand kunnen blijven liggen. Mensen kunnen dus zelf bepalen wanneer ze hun medicatie op willen halen." Foutgevoeligheid En dat kan nu dus 24 uur per dag aangezien er buiten ook een uitgiftepunt is. Als de medicijnen klaarliggen krijgen de patiënten een afhaalbericht met een code. Ze hoeven alleen de code in te tikken en de robot haalt ze voor je op. "Dat zorgt ook voor minder fouten want hoe goed we ook ons best doen, de robot wint het van de mens als het om foutgevoeligheid gaat." Er wordt nu een aantal weken gebruik gemaakt van de medicijnenrobot en de reacties van patiënten lopen uiteen. "Gelukkig is het grootste gedeelte positief omdat klanten niet meer in de rij hoeven te staan. Er ziin ook mensen die zoiets hebben van: moet dit nou? Wij zeggen niets moet. Je kunt er altijd voor kiezen om bij de balie geholpen te worden." Benieuwd hoe de medicijnenrobot werk? Kijk onderstaande video ( tekst loopt door)

Medicijnen uit de muur: "Nu juist meer aandacht voor de patiënt" - NH Nieuws

Niet alleen de klant plukt de vruchten van de machine. Doordat de robot alle medicijnen opbergt hebben de medewerkers hun handen vrij om zich bezig te houden met andere taken. Want het argument dat een bezoekje aan de apotheker nu een stuk onpersoonlijker wordt, snijdt volgens de apotheker geen hout. "Contact een een balie is heel nuttig maar iemand die voor de zoveelste kleer zijn bloeddrukverlagers komt halen heeft vaak geen behoefte aan een gesprek." Het maakt het werk voor assistenten volgens Visser ook een stuk interessanter. "Er is nu juist meer aandacht voor de patiënt. We zijn al bezig met meer gerichte zorginhoudelijke gesprekken. We kunnen bijvoorbeeld iemand met diabetes leefstijladvies geven waardoor hij uiteindelijk zelfs geen medicijnen meer nodig heeft. Daar hebben we nu tijd voor."