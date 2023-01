Honderden medicijnrecepten niet leverbaar: "Soms raken mensen wanhopig"

De bak met recepten voor medicijnen die niet voorradig en leverbaar zijn van de Zandvoortse apotheek Beatrixplantsoen, is nooit eerder zo vol geweest. Apotheker Brenda Dorenbos gaat wekelijks de hele receptenbak door om te kijken of de gevraagde medicatie toch niet op voorraad is gekomen. Als dat niet zo is, gaat ze op zoek naar alternatieven. "Alles bij elkaar ben ik er mijn halve week aan kwijt."

Dorenbos is sinds 2013 aan het werk als apotheker en sinds 2020 werkt ze bij apotheek Beatrixplantsoen in Zandvoort. Ze ziet een stijgende lijn als het gaat om medicijnrecepten die niet leverbaar zijn. "We hebben 254 bestelregels in de computer staan, waarvan één derde gaat om de voorraad van onze apotheek en twee derde om recepten voor patiënten. Het is nog nooit zo extreem geweest."

Er is een tekort aan allerlei verschillende soorten medicijnen, zoals bepaalde kalmeringsmiddelen, pijnstillers, bloeddrukverlagers en medicatie tegen migraine en epilepsie. Dorenbos probeert zo creatief mogelijk te zijn en gaat op zoek naar alternatieven als bepaalde medicijnen langdurig niet leverbaar zijn. Maar daarvoor moet ze dan vaak toch ook overleggen met de arts, waardoor die ook extra belast wordt.

Ze vindt het een heel vervelende situatie, ook voor de artsen en de patiënten. "Soms raken mensen echt wanhopig als bepaalde medicijnen niet leverbaar zijn." Regelmatig krijgt Dorenbos een telefoontje van een andere apotheek die vraagt of ze een bepaald medicijn op voorraad heeft. "We helpen elkaar wel. Ik bel ook wel eens naar de andere apotheek hier in het dorp voor een recept. We zijn zorgverleners en dat is belangrijker dan het commerciële belang."

Oorzaken

De problemen rondom de tekorten aan bepaalde medicijnen hebben meerdere oorzaken. Volgens Dorenbos is één van de oorzaken dat er maar een handjevol fabrieken is die de grondstoffen voor medicijnen maken en die zijn gevestigd in Azië. Als daar problemen zijn met de productie van grondstoffen, merkt de hele wereld dat meteen. En dan staat Nederland ook nog eens achter aan de rij als er wel voorraden beschikbaar komen, omdat de fabrikanten liever leveren aan landen waar dik betaald voor medicijnen, zoals Amerika en Duitsland. "In Nederland liggen de prijzen heel laag. Zorgverzekeraars willen alleen goedkope medicijnen vergoeden en daardoor betalen wij super weinig. Met als gevolg dat fabrikanten met beperkte voorraden, liever leveren aan landen waar veel betaald wordt voor de medicatie omdat ze dan meer kunnen verdienen."

Brenda Dorenbos voorziet niet snel een oplossing en verwacht dat de problemen met de voorraden lang zullen aanhouden. "De EU zou wat mij betreft moeten kijken of we hier in Europa een fabriek kunnen neerzetten waar grondstoffen gemaakt worden, zodat wij ook meer grip krijgen op wat er geleverd wordt."