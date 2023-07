In dit museum zijn we allemaal blind, maar vrees niet: "Een wand kun je ook horen"

"We hebben natuurlijk Velsen-Noord op de kaart gezet", zegt Yany Visser vol bravoure. En geef hem eens ongelijk? Hij en zijn vrouw Tinah runnen al ruim twee decennia een wel heel bijzondere expositie in een kerkgebouw in het dorp, getiteld 'in het donker gezien'. De twee blinde maar succesvolle ondernemers hebben omdenken tot een kunst verheven, zoals te zien is in onderstaande video: "Kijk niet naar je beperkingen maar naar wat mogelijk is. Je kunt een heleboel dingen horen en voelen."

In het donker gezien - NH Nieuws

Er is nog veel meer bijzonder aan 'In het donker gezien'. De expositie was door corona twee jaar lang gesloten. Yany en Tinah: "In het donker afstand houden, is een beetje lastig, dus dat ging niet." Maar waar veel bedrijven tijdens de coronaperiode hun hand hebben moeten ophouden bij de overheid, hebben Yany en Tinah die tijd met eigen spaarbuffer kunnen doorstaan. "Dat ondernemerschap zit er toch een beetje in", zeggen de twee schouderophalend. "Waar veel mensen zich druk maken om dingen die niet mogelijk zijn, denken wij: wat is er wel mogelijk?"

