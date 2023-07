IJmond aA nl Waar vind je de ziel van de IJmond? 'We zijn veel meer dan alleen industrie'

Presentator Koen Bugter vervolgt zijn tocht langs de kust, hij is aangekomen in de regio IJmond. Fotograaf Willem Visser gaat met hem op stap, Willem is gefascineerd door de natuur in het gebied. Want de IJmond is veel meer dan industrie, legt ook regioverslaggever Thomas Jak aan Koen uit.

Maar een bedrijf als Tata-Steel is ook onderdeel van het DNA van de inwoners van Wijk aan Zee, vindt Thomas. Mouwen opstropen en zelf problemen oplossen, dat is de mentaliteit in de regio. Dat leert Koen van bloemist EN raadslid Leo Aardenburg, die besloot zelf voor verandering te willen zorgen. Maar ook de blinde Yany en Tinah laten zien hoe je een handicap omzet naar een bijzondere ervaring. Willem Visser is trouwens meer dan alleen fotograaf, hij is ook muzikant en treedt voor ons op het strand van IJmuiden.