Alkmaarse jongeren leren nepnieuws herkennen, 'belangrijk om eigen mening te vormen'

Veel jongeren komen niet via de televisie of de krant aan het nieuws, maar vinden dat door middel van sociale media. Jerrol Lashley, coördinator van StraatGeluid Alkmaar, leert jongeren hoe zij nepnieuws kunnen herkennen en hoe ze hun eigen mening kunnen vormen.

Voor de 16-jarige Owen is het belangrijk om het nieuws te volgen. "Dan kan ik zien wat er in andere landen gebeurt. Als er oorlog is, of iets anders, dan vind ik het fijn dat we dat meekrijgen." Om te beoordelen of het betrouwbaar is wat hij leest kijkt hij niet alleen naar de tekst, maar ook naar bijbehorende foto's of video's. "Het is meer wat ik zie, dan zie ik wel echt de beelden dat er echt schade wordt aangericht. Dan weet ik van: 'dit kan kloppen, dit is waar waarschijnlijk.'"

"Op sociale media worden heel veel berichten gedeeld, op verschillende platformen. Aan ons is het vanuit het jongerenwerk om er bewust van te worden wat echt nieuws is en wat fake news is", zegt Jerrol tegen verslaggever Jeroen de Jager van mediapartner NPO Radio 1 . "Wij zijn onbevooroordeeld daarin, maar het is voor ons belangrijk jongeren een compleet beeld te geven van de onderwerpen die voorbij komen."

Meerdere bronnen

De 16-jarige Sidney houdt zich vooral bezig met voetbalnieuws. Daar komt hij ook veel nepnieuws tegen. "Zoals nu gaat het dan over Mbappé die naar Saoedi-Arabië gaat, maar ik denk dat dat niet waar is. Er zijn veel geruchten dat hij gaat blijven of naar Barca gaat."

Hoe leert Jerrol de jongeren wat echt en wat nep is? "Sommige dingen zijn overduidelijk fake news en heel vaak kunnen jongeren dat zelf ook heel goed inschatten", zegt hij. "Daar waar twijfel is, of sprake van geruchten, proberen we onbevooroordeeld in een nieuwsitem te gaan staan, maar wel gewoon verschillende invalshoeken te laten zien aan jongeren." Hij moedigt ze bijvoorbeeld aan om ook naar andere bronnen te kijken. "En ik vraag bijvoorbeeld of ze het voorbij hebben zien komen op het achtuurjournaal en in ieder geval achtergrondinformatie te checken."

Op sociale media wordt ook veel gereageerd onder nieuwsberichten. "Als je een story ziet, dan kijk je wel even naar de comments om te zien of zij denken dat het echt is", vertelt de 16-jarige Indy. "Daar haal ik een beetje mijn mening uit." Zij kijkt bijvoorbeeld naar het instagramaccount 'C'est Mocro', maar gelooft niet alles wat erop staat. "Waarschijnlijk is het grootste deel fake", zegt ze. Als er een filmpje of bronvermelding bij staat, is het volgens Indy al meer te vertrouwen.