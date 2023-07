Heerhugowaardse Van der Gragt matchwinner in eerste WK-duel Oranjeleeuwinnen

Met bondscoach Andries Jonker aan het roer hebben de Oranjeleeuwinnen de eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In Dunedin in Nieuw-Zeeland werd Portugal met 1-0 verslagen. De Heerhugowaardse Stefanie van der Gragt, die na het WK stopt als profvoetbalster, was met haar kopgoal de matchwinner,

De aanloop naar de eerste WK-wedstrijd verliep behoorlijk rommelig voor Nederland. Een slecht trainingveld in Nieuw-Zeeland bemoeilijke de voorbereiding. Tegen Portugal was daar echter weinig van te merken, want Oranje was vele malen beter aan de bal. Toch had de ploeg van Jonker moeite met het creeëren van kansen. Na 13 minuten kopte Stefanie van der Gragt de openingstreffer binnen uit een hoekschop van Ajacied Sherida Spitse: 1-0.

Oranje, dat in een 3-5-2-formatie voetbalde, had weinig te vrezen voor de Portugezen. Keepster Daphne van Domselaar uit Oudkarspel had dan ook weinig te doen. In de eerste helft had Oranje eigenlijk de score moeten verdubbelen, maar Jill Roord kopte van dichtbij over uit een hoekschop.

