Amstelvener (23) meldt zich bij politie voor schietpartij Nieuw-Vennep

Kort nadat hij even na 23:30 uur in zijn been was geschoten, probeerde het 25-jarige slachtoffer uit Nieuw-Vennep weg te vluchten via een sloot. Toen hij aan de andere kant het water weer uitkwam, werd hij door de schutter in een witte Mercedes aangereden.

Een bewoonster van een naastgelegen flat kwam op het geluid van de klap die de aanrijding veroorzaakte af en hoorde het riet naast de sloot hard bewegen. Daar trof ze het slachtoffer gewond aan. "Hij had een schot in zijn been gehad, maar klaagde ook over pijn aan zijn rug", vertelde ze dinsdagochtend aan NH. Op de plek waar het slachtoffer had gelegen, lag die ochtend nog een lachgasfles.